Премьер Италии Драги заявил, что крупные страны ЕС против статуса кандидата для Украины

Практически все крупные страны, входящие в Евросоюз (ЕС), выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в союз. Об этом во вторник, 31 мая, заявил премьер-министр Италии Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Он отметил, что предоставление Украине такого статуса не предвидится в обозримом будущем. Сама Италия, подчеркнул Драги, поддерживает вхождение Киева в ЕС.

Политик напомнил, что в настоящее время в действующем законодательстве ЕС не предусмотрена ускоренная процедура вступления, однако, по его словам, ее можно предложить.

30 мая газета The New York Times написала, что Украина и другие уязвимые страны на периферии Европы в ближайшие годы не смогут рассчитывать на вступление в ЕС. По мнению автора статьи, момент приема может растянуться на десятки лет.

28 мая газета American Conservative сообщила, что ускоренная процедура вступления Украины в ЕС на особых условиях подала бы плохой пример с точки зрения правовых норм и нарушила бы баланс сил внутри существующих европейских институтов.

22 мая министр-делегат при министерстве иностранных дел Франции по делам Европы Клеман Бон допустил, что вступление Украины в Евросоюз может затянуться на несколько десятилетий.

14 мая замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что вступление Украины в Евросоюз будет означать его крах.

12 мая в МИД Франции заявили, что заявку Украины на вступление в ЕС рассмотрят на саммите объединения в июне.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление его страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Украина передала в ЕС уже вторую заполненную часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.