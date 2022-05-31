Гарантийный ремонт завершили на улице Марковского в Красноярске

В Красноярске на улице Марковского выполнили гарантийный ремонт. Об этом сообщает городская мэрия.

Работы прошли на отрезке от дома № 7 до пересечения с улицей Кирова. Как отмечает ИА KrasnoyarskMedia, на этот раз подрядная организация устранила все недочеты.

В 2020 году улицу Марковского отремонтировала компания «КрасДорСтрой». Работники заменили покрытие на участке протяженностью 1,2 км, установили светофоры и дорожные знаки.

Позже общественники выявили серьезные недочеты. Всего было проведено четыре проверки. В апреле 2020-го на участке обнаружили выбоины и колею.