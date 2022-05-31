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«Газпром» с 1 июня приостановит поставки газа компаниям Shell и Orsted

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«Газпром» с 1 июня приостанавливает поставки для Shell Energy Europe в Германию и датской компании Orsted за неуплату. Об этом 31 мая сообщили в российской энергетической компании.

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Вышеуказанные компании уведомили «Газпром» о том, что не намерены осуществлять платежи по контракту на поставку газа по новым условиям Москвы — в рублях. Отмечается, что по состоянию на 31 мая «Газпром» не получил от них оплату за поставки газа в апреле.

Кроме того, с 31 мая «Газпром экспорт» приостановил поставки газа нидерландскому трейдеру GasTerra по такой же причине — из-за неоплаты за апрель.

19 мая вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что производить оплату за газ в рублях ненормально и европейские компании должны оплачивать его исключительно в евро и долларах.

20 мая член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова Тиммерманса, заявил «Известиям», что на сегодняшний день стоит признать, что для Европы оплата российского газа в рублях — единственный вариант.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.

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