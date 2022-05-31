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При обстреле Макеевки со стороны ВСУ загорелся газопровод высокого давления

В ДНР сообщили о возгорании газопровода в результате украинских обстрелов
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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В Макеевке в результате обстрелов со стороны украинских военных загорелся газопровод высокого давления. Об этом сообщили во вторник, 31 мая, в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации и в переговорном процессе (СЦКК).

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«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о возгорании газопровода высокого давления с угрозой горения теплоэлектроцентрали на Ясиновском коксохимическом заводе в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) Кировского района н.п. Макеевка по ул. 50 лет образования СССР», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Также поступила информация о попадании боеприпаса на территорию Макеевской исправительной колонии на улице Репина.

Ранее во вторник сообщалось, что за сутки в республике из-за обстрелов пострадали пять человек, еще двое погибли. Среди погибших от обстрела Вооруженными формированиями Украины ребенок 2017 года рождения.

Кроме того, украинские националисты выпустили по городу Ясиноватая и Киевскому району Донецка 50 ракет из реактивной системы залпового огня «Град». Город Ясиноватая расположен в 25 км к северу от Донецка, в нем находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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