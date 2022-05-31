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В Воронежской области внесли изменения в инвестиционное законодательство

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Депутаты Воронежской областной думы внесли изменения в законодательство с целью повысить инвестиционную привлекательность региона. Об этом ИА «Абирег» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Корректировки внесли сразу в два закона «О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области» и «О ставках налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций для инвесторов, реализующих особо значимые инвестиционные проекты на территории Воронежской области».

Как отметил председатель облдумы Владимир Нетёсов, нормативная база постоянно совершенствуется для повышения инвестиционной деятельности и привлекательности. Изменения, которые вносятся сейчас, предполагают оказание господдержки предприятиям области.

В течение трех лет организации, занимающиеся модернизацией производств, освобождаются от уплаты налога на имущество. Предприятия, реализующие особо значимые инвестпроекты и создающие новые производства, могут не платить его пять лет. Господдержка составит 594 млн рублей в год.

«Принятие этой меры позволит выровнять условия предоставления господдержки для всех без исключения инвесторов – как вновь пришедших в регион, так и уже работающих здесь», – рассказал Владимир Нетёсов.

Согласно прогнозам, нововведения дадут возможность привлечь до 27 млрд рублей инвестиций в год.

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