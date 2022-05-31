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Полянский назвал причину увольнения омбудсмена Украины Денисовой

Зампостпреда в ООН Полянский: омбудсмена Украины Денисову уволили за фейки
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Фото: commons.wikimedia.org/Yaruna21
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Омбудсмена Украины по правам человека Людмилу Денисову уволили за распространение фейк-ньюс. Об этом во вторник, 31 мая, написал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.

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«Украинский омбудсмен Денисова была уволена за распространение фейк-ньюс о предполагаемых издевательствах и изнасилованиях в отношении несовершеннолетних на территориях, неподконтрольных Украине», — написал он.

Полянский также задался вопросом о том, кого уволят следующим за распространение фейков — советника главы офиса президента Алексея Арестовича или самого президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в этот же день депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада Украины освободила Денисову от занимаемой должности. «За» проголосовали 234 депутата. Отмечалось, что новой кандидатуры на пост пока выдвинуто не было.

За день до этого Денисова заявляла о том, что офис президента Украины Владимира Зеленского планирует объявить ей недоверие. По ее словам, подобные действия являются незаконными и могут расцениваться как давление.

Денисова занимала должность омбудсмена Украины по правам человека с 2018 года.

4 марта уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова указывала на то, что ее украинская коллега Денисова отказалась от договоренностей по оказанию помощи военнопленным. По ее словам, она просила Денисову посетить тех, кто находится в украинском плену. Москалькова со своей стороны выразила готовность оказывать помощь гражданам Украины, которые окажутся в местах несвободы на территории РФ.

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