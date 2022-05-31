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Моравецкий заявил, что в ЕС хотят запретить третьим странам покупать российскую нефть

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Государства-члены Европейского союза (ЕС) хотят запретить третьим странам приобретать российскую нефть. Для этого идет обсуждение введения вторичных санкций, заявил во вторник, 31 мая, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам прошедшего саммита ЕС в Брюсселе.

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«Польша и все больше стран Европейского союза громко говорят о так называемых вторичных санкциях. Во-первых, это возможность наложения санкций таким образом, чтобы российская нефть не могла продаваться также в третьи страны, в страны за пределами Европейского союза», — сообщил Моравецкий.

Тогда же французский лидер Эммануэль Макрон в ходе своего выступления раскрыл некоторые подробности шестого пакета санкций, в котором в вопросах эмбарго на нефть из РФ главам государств ЕС ранее в тот день удалось достичь консенсуса. Так, в новый рестрикционный перечень войдут 80 российских олигархов и три телеканала. Также от системы SWIFT будет отключен Сбербанк. Частичный запрет на энергоносители коснется поставок нефти по морю.

Он также анонсировал сокращение Евросоюзом экспорта российской нефти к концу 2022 года на 92%. ЕС решил избавиться от энергетической зависимости от РФ в кратчайшие сроки.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Европа из-за введенных ею санкций против России «пляшет» на краю мирового экономического кризиса.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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