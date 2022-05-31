Карантин по инфекционной анемии лошадей ввели в одном районов Коми
В Ижемском районе Коми ввели карантин по инфекционной анемии лошадей. Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства и потребительского рынка республики Алексей Буткин.
Как сообщает ИА «Комиинформ», заболевание лошадей выявили в поселке Щельяюр. Эпизоотическими очагами определены территории четырех личных подсобных хозяйств.
Неблагополучной зоной считается территория, прилегающая к очагам в радиусе 3 км.
Ограничительные мероприятия продлятся вплоть до убоя последней больной лошади и других животных, у которых выявили болезнь.