Карантин по инфекционной анемии лошадей ввели в одном районов Коми

В Ижемском районе Коми ввели карантин по инфекционной анемии лошадей. Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства и потребительского рынка республики Алексей Буткин.

Как сообщает ИА «Комиинформ», заболевание лошадей выявили в поселке Щельяюр. Эпизоотическими очагами определены территории четырех личных подсобных хозяйств.

Неблагополучной зоной считается территория, прилегающая к очагам в радиусе 3 км.

Ограничительные мероприятия продлятся вплоть до убоя последней больной лошади и других животных, у которых выявили болезнь.