Дело по факту незаконного оборота осетров возбудили в Астраханской области

В Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота краснокнижных рыб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Подозреваемым по делу проходит 49-летний мужчина. Следствие полагает, что он действовал по предварительному сговору с группой неустановленных лиц.

По предварительной версии, подозреваемый незаконно приобрел рыбы и черную икру с целью перепродажи. Во время проверочной контрольной закупки он сбыл 1 кг икры амурского осетра, девять тушек русского осетра и одну тушку белуги, пишет «Астрахань-24».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ «Незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ». Расследование продолжается.