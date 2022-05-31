Эксперт оценил прогноз МЭА о проблемах с дизелем и электроэнергией в Европе летом

Заявления главы Международного энергетического агентства (МЭА) о грядущем кризисе в сфере электроэнергии и дизельного топлива в Европе этим летом выглядят более реально, чем возможный дефицит бензина в ближайшие месяцы. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович во вторник, 31 мая.

Ранее в этот же день глава МЭА Фатих Бироль заявил в интервью газете Der Spiegel о возможном дефиците дизельного топлива и бензина в Европе летом. По его мнению, нефтяной, газовый и электроэнергетический кризис в Европе будет масштабнее, чем кризисы 1970-х и 1980-х годов.

Жаркое лето усугубит кризис в сфере электроэнергетики, так как нужно будет много энергии для кондиционирования, сказал Митрахович. Кроме того, из-за нехватки перерабатывающих мощностей в Европе может быть давление на цены на дизель, отметил он.

Эксперт рассказал, что, например, французская государственная энергогенерирующая Electricite de France «проворонила» период, когда общество было увлечено «зеленой» повесткой и надо было проводить модернизацию.

В результате компания находится не в лучшей форме со своими мощностями, констатировал эксперт. В других странах возникают вопросы, поддерживать ли угольную генерацию, которую планировалось вывести из эксплуатации, — об этом говорилось в том числе в ходе ноябрьского саммита в Глазго — конференции ООН по изменению климата-2021 (COP-26), напомнил специалист.

Сейчас же многие государства, в том числе Великобритания, говорят о возвращении угольной генерации, отметил энергетик. Если ее не вернут, то электроэнергетический кризис ближайшим летом вполне реален, подчеркнул Митрахович.

Однако эксперт считает, что, прогнозируя дефицит топлива предстоящим летом, Бироль, скорее всего, пытался подстраховаться, чтобы скептики не обвинили МЭА в том, что оно проворонило кризис.

«Если текущим летом и будет дефицит, то он будет не такой масштабный, как через полгода, если не будет украинский кейс как-то урегулирован и эмбарго вступит в силу. Даже частичное эмбарго приведет к дефициту нефти в Европе», — полагает эксперт.

Он предположил, что нехватка топлива в Европе может возникнуть из-за самосанкционирования трейдеров, которые, хоть и не имеют официального запрета на закупки российской нефти, опасаясь общественного давления Запада, сокращают закупки черного золота из РФ либо производят их втихаря.

Есть и другие факторы, влияющие на энергокризис, не только связанные с РФ: отменят ли локдаун из-за COVID-19 в Шанхае, будет ли заключена ядерная сделка с Ираном, вырастет ли нефтедобыча арабской части представителей ОПЕК+.

Так как Совет ЕС еще не утвердил шестой пакет санкций, «какого-то дикого дефицита» дизельного топлива и бензина в Европе в ближайшие месяцы ожидать нельзя — результаты ограничений станут ощущаться где-то в конце года, предположил Митрахович.

Также ситуация, по словам специалиста, зависит от того, что будет с газом — если основные компании из недружественных России стран продолжат покупать этот ресурс, но уже за рубли, всё будет относительно благополучно. Если не будут — это отразится и на нефтяных ценах.

Шестой пакет санкций ЕС предполагает, что запрет на импорт сырой нефти из России по морю в страны альянса начнет действовать через полгода после вступления ограничений в силу, а через восемь месяцев начнет действовать и запрет на закупки нефтепродуктов из РФ. Все эти ограничения не относятся к поставкам по нефтепроводу «Дружба». Однако дата вступления в силу нового пакета и начала отсчета отсрочки неизвестна — документ должен утвердить Совет ЕС на министерском уровне.

Также стало известно, что Болгария добилась исключения из эмбарго ЕС на импорт нефти из России до конца 2024 года. А у Чехии будет 18 месяцев на то, чтобы подключиться к этому нефтяному эмбарго.

18 мая сообщалось о блокировке шестого пакета санкций против РФ из-за разногласий глав МИД Евросоюза касательно вопроса нефтяного эмбарго российской нефти, в частности из-за позиции Венгрии.