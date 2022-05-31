Американская компания по продаже женского белья, аксессуаров и парфюмерии Victoria's Secret объявила об окончательном уходе из России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на ее официальном сайте во вторник, 31 мая.

В компании аргументировали это тем, что не считают целесообразным возобновлять свою работу на территории России, учитывая «продолжающиеся экономические, логистические и деловые сбои в стране».

Также там отметили, что не собираются повторно открывать сеть франчайзинговых магазинов или возобновлять связанный с ними «бизнес электронной коммерции», то есть продажи товаров посредством интернета.

Ранее во вторник в союзе торговых центров подтвердили «Известиям», что компания Victoria's Secret начала переговоры о прекращении договоров аренды в России.

Также старший директор, глава ритейл департамента CORE.XP Марина Малахатько рассказала «Известиям», что видит два сценария ухода Victoria's Secret из России. Первый — компания оставит сокращенный ассортимент товаров в стране и будет продавать их через партнеров в мультибрендовых магазинах. Например, это могут быть аксессуары и косметика. Второй вариант — фирма продаст магазины и права дистрибуции для работы в России.

Victoria's Secret приостановила работу розничных точек и интернет-магазина в России 9 марта.

Иностранные фирмы приостанавливали деятельность в России на фоне разрыва логистических цепочек и санкций, введенных Западом после начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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