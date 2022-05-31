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СБУ задержала ведущего авиаконструктора предприятия «Антонов»

СБУ задержала ведущего конструктора авиапредприятия «Антонов» за поддержку спецоперации
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Фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) во вторник, 31 мая, задержали ведущего конструктора авиастроительного предприятия «Антонов» за пророссийские взгляды и поддержку специальной операции по защите Донбасса. Об этом сообщила прокуратура Киевской области.

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«Прокуроры Киевской областной прокуратуры сообщили о подозрении (предъявили обвинение) ведущему инженеру-конструктору государственного предприятия «Антонов» по факту распространения в интернете публикаций с оправданием вооруженной агрессии РФ и прославлением <...> военнослужащих вооруженных сил», — говорится в сообщении силового ведомства.

Конструктору предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины. Во время обыска у него были изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны. Также следственные органы обнаружили фото- и видеоматериалы с якобы антиукраинским контентом.

20 апреля сообщалось, что украинские боевики в Николаеве проводят рейды с целью выявления граждан с пророссийскими взглядами и их задержания. Националисты изымали у населения ценное имущество для нужд территориальной обороны, а получить даже продукты питания или лекарства не представлялось возможным.

Незадолго до этого в городе Херсоне в машине около подъезда нашли тело блогера Валерия Кулешова, который, по информации СМИ, поддерживал спецоперацию России по защите Донбасса. При осмотре места происшествия на улице Калиша в Шуменском микрорайоне были зафиксированы огнестрельные ранения.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения.

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