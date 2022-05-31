Метеорологи дали прогноз на лето 2022 года в Санкт-Петербурге

Холодное и пасмурное окончание весеннего сезона 2022 года в Санкт-Петербурге вызвало у горожан опасения о том, удивит ли предстоящее лето аномальными значениями температур. Синоптики приоткрыли завесу тайны и рассказали о прогнозе погоды на предстоящий сезон в Северной столице.

Теплый и засушливый июнь

Первый месяц лета, как предполагают специалисты, порадует жителей и гостей Санкт-Петербурга теплой и комфортной погодой. Так, погода в июне будет находиться в рамках климатической нормы, которая составляет +16 градусов, сообщил «Фонтанке» главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов.

При этом начало летнего сезона в Северной столице ознаменует комфортный погожий день — 1 июня воздух прогреется до +22 градусов. В целом в течение месяца ожидается неоднородная погода, которая будет периодически сменяться понижением и повышением температур. Так, на смену теплой середине июня придет небольшое похолодание в конце месяца.

В то же время первый месяц лета в Санкт-Петербурге будет более засушливый, чем обычно, считает Колесов.

В целом средняя температура воздуха днем в июне будет находиться в пределах +19...+23 градусов, следует из информации на сайте центра погоды «Фобос».

Ночные показатели температур при этом будут довольно высокими, что позволит прогреться воде до комфортных температур. А это значит, что уже в середине месяца петербуржцы смогут открыть купальный сезон.

Ливни и жара в июле

Засушливый июнь сменится дождливым июлем, считают эксперты. Связано это с тем, что регион окажется под влиянием циклонов.

«Значит, нас ждет много кратковременных дождей, ливни, грозы. Зато огороды будет поливать полегче, чем в прошлом году», — приводит слова Колесова dp.ru.

В то же время, в середине июля ожидается жаркая погода — столбики термометров могут достичь +30 градусов. Так, от +26 до +30 градусов прогнозируется в период с 11 по 13 июля, прогнозируют эксперты «Фобоса».

Август в пределах нормы

Синоптики предполагают, что завершение летнего сезона будет близко к температурной норме. При этом более точный прогноз специалисты пока дать затрудняются.

Дефицит дождей летом 2022 года

Делая прогноз по всему Северо-Западному региону, эксперты отмечают вероятный дефицит осадков предстоящим летом. В частности, в Санкт-Петербурге нехватка осадков в июле и августе составит примерно 10–15% от нормальных значений, рассказал ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус,

24 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в целом по России лето 2022 года будет характеризоваться неоднородностью: периоды очень жаркой погоды будут сменяться похолоданием.