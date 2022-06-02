Юрист перечислил положенные детям-сиротам Донбасса и Украины льготы

Член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев рассказал «Известиям», какие льготы положены детям-сиротам из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины.

30 мая президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, в котором отмечается, что дети-сироты и несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица, являющиеся гражданами ЛНР, ДНР или Украины, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.



Как отметил юрист, на детей-сирот из республик Донбасса, а также с Украины распространится целый ряд льгот, в том числе в сфере образования, медицинского обслуживания, реализации права на жилье.

Так, дети-сироты имеют право на посещение детского сада бесплатно, но не частного сада. Также закон гарантирует право на обучение таких сирот на подготовительном отделении высшего учебного заведения за счет бюджета, но только если они обучаются на отделении впервые. Зачисление в вуз для них также происходит в преимущественном порядке, на бюджет — по квоте. При этом второе среднее профессиональное образование при очной форме обучения также предоставляется им бесплатно. Сироты могут рассчитывать в процессе обучения на ежемесячную социальную стипендию и ежегодное пособие; на покупку учебной литературы и письменных принадлежностей. Размер выплат устанавливается на региональном уровне. Дети-сироты также имеют право на бесплатный проезд на городском и пригородном общественном транспорте.



Также такие дети могут получить путевки в детские оздоровительные лагеря и оплату проезда.

«Одной из наиболее важных социальных гарантий для детей этой категории — это право на жилье. Жилье предоставляется им по договору найма. Такое жилье со временем дети-сироты могут приватизировать. Впервые ищущим работу из числа сирот предусмотрена выплата пособия в течение шести месяцев, но чтобы получить эту выплату, нужно зарегистрироваться в службе занятости. Также дети-сироты имеют право на единовременную компенсационную выплату по окончании нахождения в приемной семье или при прекращении попечительства», — добавил Бибаров-Государев.

Закон также гарантирует социальные пенсии детям и лицам старше 18 лет, обучающимся очно в образовательных учреждениях, но не до момента достижения ими 23 лет. Осиротевшие дети, родители которых известны, имеют также право на фиксированную выплату к страховой пенсии по случаю потери кормильца.

21 апреля детский омбудсмен при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила, что в РФ с территории Донбасса эвакуировано уже более 150 тыс. детей. По ее словам, эвакуированные есть практически во всех российских регионах и субъекты занимаются оказанием гуманитарной помощи.

4 апреля основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова рассказала «Известиям» о льготах, положенных беженцам в России. В частности, они имеют право на социальную защиту, в том числе социальное обеспечение наравне с гражданами России, содействие в устройстве детей в детские сады и школы.

Путин поблагодарил россиян за поддержку беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, то, что граждане РФ так откликаются на необходимость оказания помощи людям, которые оказались в беде, говорит о том, что в целом люди поддерживают действия российской армии, а Россия правильно поступает, что поддерживает Донбасс.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».