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Военкор «Известий» показал ведение боев в городе Золотое

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага 31 мая показал, как ведется бой в районе города Золотое в Луганской Народной Республике (ЛНР).

По словам военкора, в настоящее время работа пехоты поставлена на паузу.

«Мы можем чуть-чуть выйти из окопа и увидеть, что по левую руку стоит густой черный дым. Это результат очередного точечного попадания по, казалось бы, неприступной крепости в городе Золотое», — сказал он.

Один из военнослужащих рассказал, что разведка в небе ведется круглосуточно, чтобы обеспечить войскам более успешное продвижение.

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«Мы в небе ведем разведку и выдаем цели и указания нашей артиллерии и союзной артиллерии ЛНР, ДНР (Донецкая Народная Республика. — Ред.), которые также осуществляют поражения», — сказал он.

Как передает Кулага, прямые столкновения в районе Золотого сейчас не ведутся. Авиаразведка выясняет, где расположены главные огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы подавить их и предостеречь пехоту от столкновения с ними при продвижении.

Ранее, 28 мая, Кулага снял видео во время боев в окрестностях Золотого, из которого следует, что военнослужащие Украины оборудовали огневые точки между жилыми домами. Украинские силовики выгоняют людей из жилья и оборудуют в зданиях опорные пункты.

26 мая Кулага показал уничтожение укрепленных районов вооруженных сил Украины с помощью ракетного комплекса «Фагот» в Золотом. Под ударом оказалось сразу несколько огневых точек.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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