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В Финляндии предрекли стране убытки из-за отсутствия российских туристов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Нехватка российских туристов создает большую брешь в доходах туристической отрасли Финляндии. Замену этому рынку нужно искать быстро, не дожидаясь окончания специальной военной операции по защите Донбасса, рассказала 28 мая руководитель организации Visit Finland Кристиина Хиетасаари в интервью журналу Tekniikka & Talous.

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«Если говорить о доходах, которые Финляндия получала от международного туризма, то доля россиян составляла в нем целых 19%. Это очень много. За год потери составят больше €600 млн», — сообщила предприниматель.

По ее словам, Финляндия с точки зрения туризма находится в непростой ситуации. С одной стороны, ее привлекательность ухудшается из-за соседства с Россией, а с другой — образ мирного и безопасного государства повышает интерес иностранцев. Хиетасаари также указала на трудности с азиатским рынком, к которым привел запрет на использование российского воздушного пространства. Из-за этого потери могут составить до €2 млрд в год.

27 февраля стало известно, что 27 стран ЕС запретили самолетам из РФ входить в свое воздушное пространство. Тогда Россия в ответ на это решение закрыла свое небо для самолетов стран Евросоюза.

Европой такие меры были приняты на фоне объявления президентом РФ Владимиром Путиным начала спецоперации в Донбассе с целью защиты мирного населения. Накануне он подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с главами республик.

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