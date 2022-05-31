Военкор «Известий» показал отбитую у ВСУ дорогу в Новоселовке в ДНР

Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев побывал 31 мая в селе Новоселовка в Донецкой Народной Республике, где проходит трасса на Авдеевку. Она была одной из дорог, которую использовали украинские войска для снабжения.

«Казалось бы, ничем не примечательный пейзаж, но на самом деле там на горке трасса Авдеевка-Константиновка. Это одна из нескольких дорог, ведущих в Авдеевку. Ее украинские войска используют, как путь к снабжению, вернее использовали, потому что сейчас эта дорога под огневым контролем наших военных», — рассказал журналист.

Корреспондент «Известий» также прошелся по поселку и пообщался с одним из местных жителей, чей дом разрушили украинские националисты. Мужчина по имени Александр рассказал, что снаряд упал прямо на кухню, а сам он чудом выжил.

«Просто чудом. В летней кухне кашу варил, ну и на время так смотрю, через 25 минут, а поставил на самую маленькую, думаю, через 25 минут пойду и как раз отключу. 25 минут проходит, думаю, ну сейчас пойду. Только встал, как бомбануло по кухне и кухни сразу не стало», — рассказал он.

Теперь Александр вынужден жить практически в «руинах», там же он и прячется от обстрелов.

Также один из бойков ДНР рассказал корреспонденту, что в Николаевке до сих пор находят тела украинских военнослужащих, которых оставили свои же войска.

«Вот так вот бесславно остаются здесь, на нашей земле, сдались бы в плен, сейчас бы было все хорошо. Кушали, отдыхали, домой бы писали. А так вот лежат, даже не знаем, кто это. Возможно и не узнаем никогда», — рассказал военнослужащий ДНР.

22 мая сообщалось, что два танка украинских войск при поддержке пехоты начали контратаку, пытаясь вернуть утраченные позиции в селе Новоселовка Вторая в ДНР. Вторую Новоселовку освободила 100-я бригада совместно с батальоном «Сомали». Тогда дин из украинских танков был подбит противотанковой пушкой «Рапира». После чего члены экипажа сбежали, а второй танк ретировался.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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