Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком на трассе М-9

В Зубцовском районе Тверской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погиб человек. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Авария произошла 31 мая на 194-м км федеральной трассы М-9 «Балтия». По предварительным данным, столкнулись Audi Q7 и грузовик Isuzu, пишут «Тверские ведомости».

В результате ДТП водитель легковушки получи различные травмы, от которых скончался на месте. У водителя грузовика врачи диагностировали травму голени.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

утром 31 мая в Нижнекамске Mazda 6 выехала на встречку и врезалась в Renault Fluence и «Ниву». Водитель Renault в результате ДТП погиб. Еще четыре человека получили травмы и были госпитализированы.