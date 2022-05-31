Канада ввела санкции против четырех российских компаний и 22 граждан страны

Канада ввела санкции против четырех российских компаний и 22 граждан России. Об этом во вторник, 31 мая, говорится на сайте канадского правительства.

Как уточнили в кабмине, в список входят «высшие должностные лица российских финансовых учреждений и члены их семей, а также ключевые финансовые учреждения и банки».

Введение дополнительных санкций власти страны объяснили намерением оказать дальнейшее давление на руководство России.

«Канада будет неустанно добиваться привлечения к ответственности за неоправданные действия российского режима», — заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

Ранее, 20 мая, Канада расширила ограничительные меры в отношении России, введя санкции против 14 граждан. Кроме того, Канада ввела запрет на экспорт предметов роскоши в РФ, а также запрет на ввоз целевых предметов роскоши из России, таких как ювелирные украшения, алкоголь, предметы искусства.

8 мая Канада расширила ограничительные меры в отношении России, введя санкции против 45 граждан. Перечень лиц, в отношении которых были введены ограничения, составлялся на основе фактора сопричастности граждан к проведению спецоперации РФ по защите Донбасса.

До этого, 6 апреля, Канада ввела антироссийские ограничения против девяти граждан России, что в основном затронуло бизнесменов, затем включила в санкционный список 14 российских физлиц и членов их семей, в том числе главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину и нескольких предпринимателей. Позже, 27 апреля, Оттава ввела ограничительные меры против более чем 200 представителей руководства Донецкой и Луганской народных республик.

28 апреля МИД России закрыл въезд в страну нескольким гражданам Канады, соответствующая мера затронула 592 человек. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, ограничения вводились вынужденно и в качестве зеркальной реакции на действия Оттавы.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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