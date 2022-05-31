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Назван средний размер прожиточного минимума в России после индексации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Средний размер прожиточного минимума для трудоспособного населения в России после индексации на 10% с 1 июня 2022 года составит 15 172 рублей. Такую цифру привел министр труда Антон Котяков.

Для пенсионеров показатель будет установлен в размере 11 970 рублей, для детей — 13 501 рубль. Изменится и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Согласно расчетам юриста медиатора Юрия Капштыка для «Известий», в среднем по стране он вырастет с 18 984 рублей до 19 360 рублей, а в Москве — с 21 371 рубля до 23 508 рублей.

Юрист напомнил, что и размер МРОТа, и размер прожиточного минимума могут разниться в зависимости от региона. Эти показатели будут более значительными, например, в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере.

Наибольший прожиточный минимум зафиксирован сегодня в северных регионах и столице России, следует из данных мониторинга Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) по состоянию на 1 января 2022 года. На Чукотке он достигает 31 448 рублей, в Ненецком автономном округе — 25 188 рублей, а на Камчатке — 24 994 рублей.

25 мая, выступая на заседании президиума Госсовета, президент России Владимир Путин поручил проиндексировать ряд соцвыплат на 10% с 1 июня 2022 года. Речь идет о пенсиях неработающим пенсионерам, минимальном размере оплаты труда и прожиточном минимуме. Правительство утвердило индексацию 30 мая.

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