Родителям назвали способы помочь ребенку выбрать будущую профессию

Вопрос «Кем я хочу стать, когда вырасту» задают себе не только дети и школьники, но и взрослые. Не всем удается сразу найти свое призвание и работать в любимой сфере. Согласно последним исследованиям, 39% россиян хотели бы сменить профессию в 2022 году. Многие эксперты связывают такое явление с низким уровнем профориентации, которая проводилась в школе. Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала «Известиям», как родителям можно помочь школьникам найти свое будущее призвание и не ошибиться.

Прежде всего эксперт отметила, что так называемые зумеры — молодые люди в возрасте от 10 до 20 лет — не готовы долго и упорно идти к благополучной жизни и быть счастливыми когда-то в будущем: они хотят быть таковыми здесь и сейчас. Поэтому и выбирать профессию они будут исходя из критерия — получают они удовольствие от того, что делают или нет. Если перспективная и денежная сфера не будет приносить удовлетворение, зумер ни за что не станет тратить на нее свои ресурсы.

Кроме этого, у нового поколения школьников в меньшей степени работает система паттернов, которые они получают от старшего поколения. Опыт родителей, бабушек и дедушек не так уж их вдохновляет — подростки намерены искать свой путь, делать ошибки и накапливать свой опыт. Только на него они могут ориентироваться. В этом есть свои плюсы, ведь таким образом у них нет страха перед новым, нет страха ошибиться.

Санина добавила, что на сегодняшний день проблема профориентации кроется в том, что школьник либо не знает, чем хочет заниматься, и ему ничего не нравится, либо что-то привлекает очень сильно, а на практике ожидания не оправдываются и, уже будучи взрослым, человеку приходится переучиваться и менять сферу.

«Решить эту проблему можно только пробуя и перебирая варианты. Поэтому разрешите ребенку пробовать всё, что ему интересно, — рисование, компьютерная графика или саунд-дизайн. Те замысловатые названия профессий, которые вам могут показаться несерьезными, вполне могут оказаться перспективными. Тем более сегодняшние школьники этого процесса не боятся и готовы пройти десяток курсов, стажировок, ознакомиться с учебными программами всех интересующих их вузов и только потом принять решение. Чем больше такого опыта будет у подростка, тем лучше у него получится услышать, что ему отзывается, а что нет», — подчеркнула эксперт.

Санина отметила, что также важным является позволить ребенку слушать только себя и ориентироваться на свои запросы, родители могут только давать советы и аккуратно высказывать свои опасения и пожелания. Важно разговаривать с ребенком и слушать его.

«Не бойтесь задавать вопросы — «Почему ты хочешь учиться именно в этом вузе?», «Почему ты выбираешь эту специальность?», «Почему тебе интересно программирование?» — это поможет построить доверительный диалог с ребенком и найти ответы на свои вопросы», — выразила мнение специалист.

Многие родители вгоняют ребенка в стресс, когда рассказывают ребенку о серьезности его решения. Лучше дать ребенку понять, что профессия — это не на всю жизнь и менять сферу деятельности нормально.

«Часто школьник не может понять, чем он хочет заниматься, потому что кроме врача, учителя, программиста и дворника не знает профессий. Или родители сознательно не обсуждают с ребенком «новинки рынка», считая, что все новое несерьезно и временно. Это ошибка. Обязательно изучайте, какие появляются профессии, кто сейчас требуется на рынке, какие нужны навыки и знания для той или иной специальности, где этому учат», — отмечает эксперт.

18 апреля сообщалось, что 42% учеников 11-х классов из России не определились на сегодняшний день с профессией. Как следует из результатов исследования образовательной компании MAXIMUM Education, 30% опрошенных школьников уже нашли свое призвание, а оставшаяся часть — 28% выпускников — считают, что не стоит ничего планировать в текущей ситуации, поскольку жизнь слишком непредсказуема.