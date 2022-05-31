Дорожное движение ограничат на ряде улиц Самары

В Самаре на ряде улиц планируют ограничить дорожное движение. Об этом сообщает городская администрация.

В полночь 1 июня проезд ограничат по улице Гастелло от Московского шоссе до дома № 22, а также по улице Рабочей на пересечении с Садовой. В первом случае запрет продлится до 24 июня, во втором — до 11 числа того же месяца.

С пяти утра 1 июня до шести утра 9 июня введут ограничение по улице Свободы на пересечении с улицей Металлистов, уточняет НИА «Самара».

Изменения в схеме дорожного движения предусмотрены в связи ремонтом теплотрасс.