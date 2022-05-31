Эксперт оценил планы Шольца сделать бундесвер крупнейшей армией в Европе

Заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что бундесвер скоро станет крупнейшей армией в Европе — это тревожный сигнал о милитаризации всего европейского континента. Такое мнение во вторник, 31 мая, выразил «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Примакова Александр Камкин.

«Заявление Шольца свидетельствует о повороте в стратегии государственного пацифизма Германии, который был свойственен стране. <…> Это фактически переход к иному видению роли армии и роли самой Германии в Европе. Слова Шольца о том, что бундесвер должен стать крупнейшей армией в Европе, говорят о том, что потребуются значительные финансовые вливания, прежде всего, в ВПК», — подчеркнул он.

По словам эксперта, это в том числе поможет оживить экономику страны, которая страдает от последствий пандемии коронавируса, нынешней санкционной войны против России, а также снижения ВВП страны и ускорения инфляции.

Вопрос в том, где в ФРГ возьмут столько желающих служить по контракту, указал Камкин, напомнив, что служба в армии страны полностью на контрактной основе. В связи с этим нельзя исключать какие-то смешанные варианты — часть по призыву, часть по контракту, добавил он.

«В определенной степени это тревожный сигнал, потому что в конституции Германии прописано, что с немецкой земли никогда не должны исходить угрозы войны. Но как это будет осуществляться с нынешней воинственной риторикой некоторых немецких политиков, пока непонятно. В целом это преимущественно сигнал о милитаризации всего европейского континента», — заключил эксперт.

Накануне Шольц заявил, что в Германии скоро появится самая большая традиционная армия в Европе среди стран НАТО. По словам канцлера, это значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников.

Также 30 мая стало известно, что правительство и Консервативная партия Германии договорились выделить €100 млрд для модернизации вооруженных сил страны. Отмечалось, что сделка позволит Берлину «в среднем за несколько лет» достичь необходимого для стран НАТО показателя в 2% от ВВП, выделенных на оборону.

Ранее Германия приняла решение увеличить военные отчисления в бюджет НАТО в размере 2% ВВП. До начала российской спецоперации по защите Донбасса Берлин активно сопротивлялся давлению США и НАТО на страны альянса с целью повысить их оборонные расходы. На протяжении последних восьми лет оборонные расходы Германии находились в интервале от 1,1 до 1,5% ВВП.