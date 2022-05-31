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МИД Турции потребовал от США изменить решение по истребителям F-35

Турция потребовала от США изменить решение по F-35 или вернуть деньги
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Фото: ТАСС/Zuma
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Турция требует от Соединенных Штатов либо изменить решение об отказе в поставках истребителей пятого поколения F-35, либо вернуть деньги. Об этом во вторник, 31 мая, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

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«Что касается F-35, то конгрессу необходимо пересмотреть свое решение. Мы говорим, либо отмените это решение, либо верните вложенные нами деньги», — приводит агентство Anadolu слова Чавушоглу.

17 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что включение Турции в программу производства истребителей F-35 Lightning и снятие ограничительных мер за закупку российского зенитного ракетного комплекса С-400 являются условиями одобрения Анкарой вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Швеция и Финляндия 18 мая официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генсеку альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

В тот же день стало известно, что Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции, обвинив страны в поддержке терроризма.

24 марта глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Западу нужно поставить в Турцию истребители F-35 и комплексы Patriot без предварительных условий.

В 2017 году Москва заключила контракт с Анкарой на поставку ей С-400. Тогда Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Данное решение вызвало негативную реакцию у США и НАТО. Белый дом многократно предупреждал руководство Турции о негативных последствиях закупок вооружений у Москвы и в марте 2020 года исключил Анкару из программы по созданию нового поколения истребителей F-35.

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