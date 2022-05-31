Разбившемуся в ДТП боевику ВСУ поставили знак «Погиб за Украину»

На месте гибели украинского боевика Дмитрия Кита, скончавшегося в результате ДТП, поставили памятный крест с надписью: «Погиб за Украину». Об этом во вторник, 31 мая, рассказал начальник отдела жизнеобеспечения сел Гречишкино и Муратово Павел Гречишкин, назначенный властями Луганской Народной Республики (ЛНР).

По его словам, бойцы Народной милиции ЛНР при освобождении пригородов Северодонецка на трассе между селами Гречишкино и Капитаново обнаружили памятный крест с оградой, на котором написано: «Тут погиб Кит Дмитрий Дмитриевич. 15 октября 2014 года. За Украину!»

«Каждый год на годовщину гибели на этом месте собирались его сослуживцы, приезжало много машин. Я так понимаю, он был достаточно известный и влиятельный. Пели украинские патриотические песни, поднимали тосты. Но все местные прекрасно знали, что военный погиб в аварии — пьяным сел за руль и не справился с управлением», — рассказал РИА «Новости» Гречишкин.

Он также напомнил, что в 2014 году в это время боевые действия уже не велись.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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