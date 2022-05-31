Евросоюз намерен увеличить свои военные расходы на €200 млрд

Страны Евросоюза объявили о намерении увеличить свои военные расходы в общей сложности на €200 млрд. Об этом заявила во вторник, 31 мая, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, на саммите европейские лидеры также договорились создать целевую группу по совместным закупкам вооружений, которая займется координацией действий по восполнению запасов оружия, которые значительно уменьшились после отправок оружия на Украину.

Прежде глава ЕК заявляла, что, по данным на начало мая, ЕС предоставил Киеву финансовую помощь на сумму €4 млрд за время проведения спецоперации РФ.

Накануне стало известно, что правительство и Консервативная партия Германии договорились выделить €100 млрд для модернизации Вооруженных сил страны. Сделка позволит Берлину за несколько лет достичь необходимого для стран НАТО показателя в 2% от ВВП, выделенных на оборону.

Ранее в мае в Еврокомиссии пришли к выводу, что состояние европейской обороны сегодня оставляет желать лучшего. ЕК призвала правительства 27 государств-членов укрепить свой военный потенциал и поставила перед Брюсселем задачу по организации и стимулированию перевооружения, чтобы обеспечить покрытие наиболее серьезных недостатков европейских армий.

К таким недостаткам относятся дефицит вооружений и недостаток мощностей по их производству. Кроме того, отмечалось, что в военном конфликте у Европы могут возникнуть проблемы с логистикой и зашифрованной спутниковой связью. Наблюдаются проблемы и с кибербезопасностью.

По оценкам Брюсселя, европейские расходы на оборону, которые составляли около €200 млрд в год до февраля этого года, должны увеличиваться примерно на €60 млрд в год, «если 21 страна Евросоюза, входящая в НАТО, достигнет цели инвестирования в оборону в эквиваленте 2% ВВП».

В конце марта лидеры стран Евросоюза одобрили на саммите в Брюсселе первую оборонную стратегию сообщества «Стратегический компас ЕС». Она предусматривает создание сил быстрого реагирования Евросоюза численностью в 5 тыс. человек.