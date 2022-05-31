Сбивший насмерть женщину в Москве водитель не запомнил момент наезда

Водитель Range Rover, сбивший женщину-пешеход на севере Москвы рассказал Известиям о случившемся. Авария произошла на Дмитровском шоссе в Москве 31 мая.

По словам мужчины, момент ДТП он не помнит, а женщину не заметил.

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и допустил выезд на тротуар, где сбил женщину. Пострадавшая скончалась от полученных травм, передает «Федеральное агентство новостей».

Очевидцы рассказали, что перед аварией Range Rover подрезала машина такси, которая скрылась с места. Водитель авто не пострадал.

В настоящий момент в причинах и обстоятельствах аварии разбираются правоохранители. Проводится проверка, пишет РИАМО.