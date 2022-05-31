Эксперты проанализировали динамику стоимости владения автомобилями в 2022 году

Агентство НАПИ (Russian Automotive Market Research) проанализировало изменение стоимости владения новыми легковыми автомобилями.

Стоимость изменения цен отсчитывается с января по май текущего года.

Согласно результатам, опубликованным 31 мая, самым дорогим во владении легковым автомобилем сегмента SUV (спортивно-утилитарный автомобиль) является Chery Tiggo 8 Pro Dreamline.

Из рассматриваемых на графике моделей SUV лидерами по росту стоимости владения стали китайские Chery Tiggo 8 Pro Dreamline (+31,9%) и Haval F7X Comfort (+35,0%).

При этом есть автомобили, которые поднялись в цене более чем на 20%. Среди них: Lada XRAY CROSS AT — 25,4%, Kia Seltos Comfort — 25,0% и Hyundai Creta Classic — на 23,8%.

4 апреля стало известно, что на фоне девальвации и приостановки поставок в России выросла стоимость новых автомобилей в среднем на 40% за март. Директор «Авилон-Мерседес-Бенц» Ренат Тюктеев отметил, что сильнее всего подорожали машины премиального сегмента— 60%.

Правительство России сообщило 18 марта о планах временно смягчить экологические требования к выпускаемому автотранспорту для поддержания загрузки производств.