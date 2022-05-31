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Предприятие в Калуге выплатило сотрудникам 6,5 млн рублей долга по зарплате

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Коммерческое предприятие в Калуге после вмешательства прокуратуры погасило перед сотрудниками долг по заработной плате. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

В ходе проверки трудового законодательства выяснилось, что 525 работникам фирмы своевременно не выплачена заработная плана. Общая сумма долга составила 6,5 млн рублей, уточняет газета «Весть».

Прокуратура внесла представление главе предприятия. После этого долг был погашен в полном объеме.

В конце апреля Фонд гражданского общества «Индекс кредитного благополучия населения субъектов РФ» обнародовал результаты исследования, согласно которому лидером по показателю самой высокой средней зарплаты среди российских регионов в феврале оказалась Чукотка — 120,7 тыс. рублей. Там же зафиксирована самая дорогая потребительская корзина — 30 тыс. рублей.

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