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Юрист рассчитал средний размер пенсий в России после индексации

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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После того, как глава Российской Федерации Владимир Путин поручил проиндексировать ряд соцвыплат на 10% с 1 июня 2022 года, пенсии для неработающих пенсионеров в России в среднем вырастут до 19 360 рублей против 18 984 рублей. Это следует из рассчета юриста, медиатора Юрия Капштыка для «Известий».

Аналогичные цифры назвал и Минтруда Антон Котяков. Таким образом, прибавка к пенсии в среднем составит 1760 рублей, ее получат около 35 млн граждан.

25 мая, в ходе заседания президиума Госсовета по социальным вопросам, Путин предложил повысить на 10% с 1 июня пенсии неработающим пенсионерам, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум.

Индексация выплат была утверждена правительством РФ 30 мая.

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