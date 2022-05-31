Верховный суд России расширил пределы самообороны при проникновении грабителей в дом

Верховный суд (ВС) России расширил пределы допустимой самообороны для граждан в случае нападения грабителей. Об этом во вторник, 31 мая, говорится в постановлении пленума суда.

Теперь к понятию самообороны относятся действия, направленные на защиту своего жилья при незаконном проникновении, даже если грабители не совершили нападения на проживающих или не угрожали им расправой.

К самообороне россияне также вправе прибегнуть, когда преступник угрожает применить насилие, например, направляя на жертву оружие.

Юрист Михаил Прядко, комментируя постановление ВС, в разговоре с «Известиями» заявил, что уровень самообороны в случае нападения или попытки ограбления не должен превышать уровень самой угрозы, однако в судебной практике каждый случай рассматривается отдельно. По его мнению, это правильный шаг, так как посягательство на дом, попытка ограбить его в любом случае несет угрозу человеку.

О том, что на отзыв в правительство и ВС РФ направлен законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ», стало известно 7 февраля. Документом предлагается предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру.

Автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов тогда пояснил «Известиям», что считает недопустимым, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства, чтобы защитить семью, вдруг сам оказывался на скамье подсудимых.

По его словам, тема такого изменения законодательства поднималась ранее, но не была поддержана. Однако в декабре прошлого года Владимир Путин провел заседание президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, где этот вопрос вновь обсуждался. Российский лидер дал поручение Верховному суду изучить судебную практику и при необходимости усовершенствовать действующие нормы по самообороне.