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Юрист описала допустимый законом порядок действий при самообороне

Юрист Мешкова назвала случаи, когда самооборона при попытке ограбления будет оправдана судом
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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Член ассоциации юристов России, эксперт по информационной безопасности Евгения Мешкова 31 мая рассказала «Известиям» о случаях, когда самооборона в случае попытки ограбления не будет расценена судом как превышение допустимых пределов в соответствии с новым постановлением пленума Верховного суда.

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По словам эксперта, документ регламентирует, что сомнения в превышении пределов самообороны суды должны трактовать в пользу обвиняемого. Таким образом, случаи, когда обороняющийся защищался кухонным ножом, а у проникшего в жилище нападающего в руках ничего не было, но он использовал словесные угрозы о расправе насилием или убийством, будут расцениваться судом как отсутствие превышения пределов самообороны.

«Иными словами, в постановлении ВС речь идет также о защите неприкосновенности жилища, одного из основополагающих принципов правового государства, когда реальность выражения словесной угрозы является посягательством, заслуживающим применение несловесных средств необходимой обороны со стороны обороняющегося», — пояснила Мешкова.

Она уточнила, что понятие «Необходимая оборона» регулируется общей частью Уголовного Кодекса РФ. В случае нападения или попытки ограбления, чтобы не попасть под статью, обороняющемуся лицу формально необходимо соблюдать соотношение сил с посягающим лицом в отношении средств необходимой обороны — они должны соответствовать характеру и опасности посягательства.

«Например, нападающий использует пугающее средство, которое не может причинить вред жизни обороняющегося, и следовательно, не отражает признак общественно опасного посягательства, а обороняющийся использует нож и смертельно ранит нападающего. С точки зрения УК РФ здесь возникают вопросы вины не нападающего, а обороняющегося лица», — указала юрист.

Соответствующее постановление ВС РФ было принято ранее 31 мая. Так, теперь обороняться разрешается, даже если злоумышленники не избивают жильцов и не угрожают им насилием. Кроме того, документ разрешает прибегать к самообороне в случае, если преступник направляет на жертву оружие. При этом судам рекомендуется трактовать все сомнения в превышении пределов самообороны в пользу обвиняемого.

Как отметил в беседе с «Известиями» юрист Михаил Прядко, каждый подобный случай в судебной практике должен рассматривается отдельно, поскольку на действия обороняющегося могут влиять пережитые потрясения или состояние аффекта.

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