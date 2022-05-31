Реклама
Прямой эфир

Юрист рассчитал средний размер МРОТа в России после индексации

Юрист Капштык рассчитал средний размер МРОТ в России после индексации
0
Фото: ТАСС/Денис Абрамов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После поручения президента РФ Владимира Путина об индексации ряда социальных выплат на 10% с 1 июня 2022 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в среднем по России может составить 13 919 рублей. Об этом «Известиям» заявил юрист, медиатор Юрий Капштык.

Надбавленная стоимость: за счет чего будут индексировать пенсии и МРОТ
И во сколько новые меры поддержки граждан обойдутся бюджету

В настоящее время МРОТ по стране составляет 12 654 рубля. В Москве он достигает 21 371 рубля, а после повышения в июне вырастет до 23 508 рублей, подчеркнул Капштык. Он также добавил, что минимальная зарплата в российских регионах сейчас равняется 13 793 рублям, а уже с 11 июня она составит 15 279 рублей.

Юрист при этом подчеркнул, что МРОТ может отличаться в зависимости от региона. Так, на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и в Сибири выплаты могут быть выше.

Путин предложил повысить с 1 июня на 10% пенсии неработающим пенсионерам, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум 25 мая.

30 мая правительство утвердило индексацию социальных выплат. По словам премьер-министра Михаила Мишустин, на эти цели выделено более 500 млрд рублей. Индексация произойдет автоматически и затронет порядка 50 млн граждан.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022