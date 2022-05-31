Юрист рассчитал средний размер МРОТа в России после индексации

После поручения президента РФ Владимира Путина об индексации ряда социальных выплат на 10% с 1 июня 2022 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в среднем по России может составить 13 919 рублей. Об этом «Известиям» заявил юрист, медиатор Юрий Капштык.

В настоящее время МРОТ по стране составляет 12 654 рубля. В Москве он достигает 21 371 рубля, а после повышения в июне вырастет до 23 508 рублей, подчеркнул Капштык. Он также добавил, что минимальная зарплата в российских регионах сейчас равняется 13 793 рублям, а уже с 11 июня она составит 15 279 рублей.

Юрист при этом подчеркнул, что МРОТ может отличаться в зависимости от региона. Так, на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и в Сибири выплаты могут быть выше.

Путин предложил повысить с 1 июня на 10% пенсии неработающим пенсионерам, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум 25 мая.

30 мая правительство утвердило индексацию социальных выплат. По словам премьер-министра Михаила Мишустин, на эти цели выделено более 500 млрд рублей. Индексация произойдет автоматически и затронет порядка 50 млн граждан.