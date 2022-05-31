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Путин поддержал присвоение звания Героя России лейтенанту, спасшему сослуживцев на Украине

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Лейтенанту Балдану Цыдыпову из Бурятии, отличившемуся в ходе спецоперации в Донбассе, будет присвоено звание Героя России. Такое предложение главы республики Алексея Циденова 31 мая поддержал президент РФ Владимир Путин.

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Во время разговора с главой государства во видеосвязи Циденов рассказал, что Цыдыпов во время внезапного нападения на колонну развернул свой БТР, прикрыл колонну и подбил технику противника. Тем самым он спас 150 своих товарищей. Сейчас военный тяжело ранен, у него ампутирована стопа, но он находится в хорошем расположении духа, отметил глава региона.

«Владимир Владимирович, прошу поддержать представление Минобороны о присвоении ему звания Героя России», — обратился Цыденов к главе государства.

«Поддерживаю», — ответил Путин.

Ранее, 20 мая, главнокомандующий войсками национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов присвоил звания Героев России и вручил соответствующие медали «Золотая звезда» офицерам Росгвардии, полковнику Александру Белоглазову и полковнику полиции Андрею Фроленкову. Высокой награды офицеры удостоились за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной операции России по защите Донбасса.

20 мая Путин присвоил погибшему командиру противотанкового специального подразделения Донецкой Народной Республики (ДНР) «Спарта» Арсену Павлову (Мотороле) орден Мужества посмертно — «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников».

9 мая пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России вручил отцу погибшего в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной «Воха») звезду Героя России, звездой был награжден его сын посмертно.

Россия продолжает начатую 24 февраля операцию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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