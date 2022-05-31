Восьмилетний мальчик пострадал после столкновения авто в Тамбове

В Тамбове в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадал ребенок. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла днем 30 мая на улице Карла Маркса. По предварительным данным, 35-летняя водитель «Лада Гранта» при повороте налево на запрещающий сигнал светофора врезалась в Nissan Pathfinder, который также двигался на красный свет.

В результате столкновения различные травмы получил восьмилетний пассажир отечественной машины. Его доставили в областную детскую больницу, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Тем же вечером в Тамбове опрокинулась «Лада Калина», за рулем которой находился 22-летний молодой человек. В результате пострадал пассажир, его доставили в травматологический центр городской клинической больницы имени Архиепископа Луки Тамбова