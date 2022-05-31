Прожиточный минимум вырастет в Подмосковье с 1 июня

В Московской области с 1 июня после индексации на 10% прожиточный минимум на душу населения вырастет до 16 223 рублей. Об этом министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина сообщила во вторник, 31 мая.

«С 1 июня 2022 года прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 17 683 рубля, для пенсионеров — 13 951 рубль, для детей — 15 737 рублей. Принятое решение позволит увеличить социальные выплаты, при расчете которых используется величина прожиточного минимума», — сказала она.

Размер прожиточного минимума определяет размер выплат на детей 3–7 лет и 8–17 лет, размер региональной соцдоплаты к пенсии, ежемесячной выплаты по уходу за инвалидами. Также его используют как критерий оценки нуждаемости, когда назначаются различные виды социальной помощи, пишет РИАМО.

Выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, автоматически проиндексируются 1 июня.

Ранее в этот день сообщалось, что с 1 июня минимальная зарплата москвичей поднимется на 10% и составит 23 508 рублей. Соответствующее постановление было подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным, пишет Life.Ru.

«На 10% будет увеличена величина прожиточного минимума в городе Москве, которая составит: в расчете на душу населения — 20 585 рублей; для трудоспособного населения — 23 508 рублей; для пенсионеров — 15 410 рублей; для детей — 17 791 рубль», — сказано в сообщении.

О планах увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров и прожиточного минимума на 10% президент России Владимир Путин сказал 25 мая, предложив реализовать эти планы с первого летнего дня. Кроме того, на 10% будет увеличен минимальный размер оплаты труда.

16 марта Путин сказал, что все социальные выплаты, включая пособия, пенсии, МРОТ и зарплаты бюджетников, будут повышены в ближайшее время. Он заявил, что такая задача носит не только экономический характер, но также «является вопросом социальной справедливости».

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, предусмотрено более 500 млрд рублей на индексацию соцвыплат более чем для 50 млн граждан.