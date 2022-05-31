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Под Тверью мать заподозрили в убийстве младенца из-за плача

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Тверской области следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении 25-летней женщины. Ее подозревают в убийстве собственного ребенка. Об этом 31 мая сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по региону.

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Трагедия произошла в поселке городского типа Калашниково Тверской области. По версии следствия, ночью 30 мая текущего года подозреваемая, «на почве внезапно возникших неприязненных отношений, вызванных громким плачем ребенка», взяла свою дочь и ударила головой о борт детской кроватки. Отмечается, что после этого девушка не менее одного раза ударила ребенка кулаком в область спины. Девочка скончалась от полученных травм.

«В рамках расследования уголовного дела подозреваемая допрошена следователем. ‹...› Осмотрено место происшествия, по уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза, в отношении подозреваемой назначена амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. В ближайшее время следователем будет внесено ходатайство об избрании в отношении женщины меры пресечения, связанной с изоляцией от общества, и предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления», — сообщили в СК.

13 марта в Москве полиция задержала женщину, подозреваемую в убийстве своего двухлетнего ребенка. По информации столичной прокуратуры, тело ребенка со следами ножевых ранений было обнаружено в квартире жилого дома на улице Средняя Первомайская. На момент происшествия в квартире также находилась мать ребенка. По данным «Известий», после совершения преступления женщина угрожала покончить с собой. Также есть сведения, что подозреваемая ранее проходила лечение в психиатрической больнице.

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