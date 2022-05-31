Программу расселения аварийного жилья планируют вывести на самоокупаемость

В Госдуме совместно с Фондом развития территорий — оператором программы по расселению аварийного жилья, и правительством РФ планируют завершить работу по разработке и принятию законов, которые ускорят реализацию программы и позволят вывести ее на самоокупаемость. Об этом завил «Известиям» член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский во вторинк, 31 мая.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил в ходе диалога с главой Бурятии Алексеем Цыденовым в режиме видео-конференц-связи, что в стране есть возможности для решения проблемы аварийного жилья. Он обратил внимание руководителя региона на то, что вопрос требует особого внимания.

«С 1 января 2017 года по 1 января 2022 года объем дополнительного аварийного жилья в стране увеличился уже на 13 млн кв. м. По нашим оценкам, ежегодный прирост жилья такой категории будет составлять не менее 2 млн кв. м», — сказал Якубовский.

По его словам, при формировании бюджета на 2022–2024 годы депутаты Госдумы своими поправками предусмотрели опережающее финансирование для тех регионов, которые досрочно завершили предыдущие этапы программы — первые 45 млрд рублей на реализацию программы по расселению аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, уже заложены.

Что касается программы по переселению из аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года, это одна из самых эффективных программ, на которую было израсходовано более 500 млрд рублей, в результате чего в новое жилье переехало порядка миллиона человек, добавил парламентарий.

«За последнее время был принят комплекс решений, которые позволяют выйти на уровень устойчивого снижения непригодного для проживания жилья. Ранее такую задачу ставил президент в майском указе, и она отражена в нацпроекте», — сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Уже сейчас задачи расселения выполняются с опережением. Так, 60 субъектов завершили годовые планы досрочно. Всего в 2022 году планируется переселить 130 тыс. человек, а в горизонте 2030 года — 1 млн человек, сказал эксперт.

В декабре 2021 года Путин заявлял, что в России продолжится программа расселения аварийного жилья и распространится на жилье, признанное таковым после 1 января 2017-го. По его словам, нужно «вытащить людей из трущоб». Он также отмечал, что правительство найдет решение вопроса, касающегося людей, которые выплачивают ипотеку за аварийное жилье.

В то же время премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что кабмин дополнительно выделит более 100 млрд рублей на расселение аварийного жилья. По его словам, эти меры позволят расселить порядка 2 млн кв. м такого жилья.