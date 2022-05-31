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Мужчина утонул во время рыбалки в Архангельске

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В Архангельске во время рыбалки утонул 53-летний мужчина. Об этом ИА FlashNord сообщили в пресс-службе СУ СКР по Архангельской и области и Ненецкого автономного округа.

Тело мужчины было обнаружено 30 мая в реке Волохница недалеко от одного из домов по улице Пирсовая. По предварительной информации, 53-летний мужчина упал в воду с берега во время рыбалки и утонул. Перед этим он употреблял спиртные напитки.

По факту произошедшего организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Следствию предстоит выяснять все обстоятельства случившегося и установить точную причину смерти рыбака.

В СК предупреждают, что ежегодно причиной гибели людей на воде является несоблюдение простых правил безопасности. Чаще всего гибнут дети и лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.

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