Петербургская подземка переходит на летний график работы

В ночь на 1 июня метрополитен в Санкт-Петербурге перейдет на летний график работы. Изменения в режиме работы носят сезонный характер. Они проводятся дважды в год.

Телеканал «78» отмечает, что обычно в летний сезон школьники и студенты отправляются на каникулы, остальные выезжают за город, поэтому пассажиропоток в метрополитене уменьшается.

Для оптимизации перевозок в «сезон отпусков» размеры движения поездов на линиях вне часов пик снижаются, интервалы между поездами если и увеличиваются, то незначительно. Количество вагонов остается таким же — до 170 человек на вагон.

Интенсивность движения поездов увеличится перед началом осени.

Ранее сообщалось, что депутаты Петербурга приняли в первом чтении поправки в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». В городе могут появиться новые наказания за нарушение правил пользования метрополитеном.