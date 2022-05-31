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Более 1 млн га засеяли яровыми культурами в Самарской области

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В Самарской области продолжается посевная компания. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на 31 мая посеяно более 1,2 млн гаяровых культур.

Пшеница занимает 159 тыс. га, ячмень – 254 тыс. га. Продолжатся сев технических культур. Так, подсолнечник на сегодняшний день посеян на 517 тыс. га, лен — почти на 50 тыс. га. Хозяйства региона также посадили более 3,2 тыс. га картофеля и 2,2 тыс. га овощей открытого грунта.

На посевах применяются средства защиты от сорняков, болезней и вредителей, уточняет НИА «Самара».

В 2022 году в регионе планируется вернуть в сельхозоборот 20 тыс. га земель. Из них уже подготовлено свыше 1,4 тыс. га.

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