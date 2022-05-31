Четыре уголовных дела грозит петербуржцу за контрабанду военных шлемов

В отношении жителя Санкт-Петербурга могут возбудить четыре уголовных дела о контрабанде военных шлемов за границу. Предприимчивый петербуржец пытался отправить две посылки с товарами военного назначения в США, и по одной — в Японию и Канаду.

Телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления пишет, что мужчина покупал военные шлемы за рубли, а продавал на иностранных интернет-площадках за доллары. В коробках были защитные шлемы, которые поставляются в российские силовые структуры. В свободной продаже их нет. Для вывоза такой продукции за рубеж необходима лицензия.

За подобную торговлю предпринимателю грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года виновных в контрабанде алкоголя и табака из Евразийского экономического союза будут наказывать по нормам Уголовного кодекса России. Такие поправки в законодательство подготовил Минфин. За это преступление по ч.1 ст. 226.1 нарушителям будет грозить срок от трех до пяти лет со штрафом до 1 млн рублей или в размере зарплаты, а также иного дохода за период до пяти лет.