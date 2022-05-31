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В Финляндии свои учения со странами НАТО назвали сильным сигналом для России

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Фото: ТАSS/EPA/VALDA KALNINA
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Финская армия постепенно расширяет свои международные учения совместно со странами блока НАТО. Председатель парламентского комитета по обороне Петтери Орпо в интервью телеканалу YLE указал на то, что это станет «сильным сигналом» для России.

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«Это часть плана по обеспечению безопасности Финляндии во время процесса вступления в НАТО. Учения увеличат присутствие наших стран-партнеров в Финляндии и прилегающих районах. <…> Это сильный политический сигнал внешнему миру, а также России о том, что к нам относятся серьезно», — заявил политик 29 мая.

Министр обороны Антти Кайкконен, в свою очередь, подчеркнул, что у Финляндии хорошие партнерские отношения в мире и она активно сотрудничает с другими государствами в сфере обороны.

18 мая Финляндия одновременно со Швецией подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Главы МИД передали их генсеку блока Йенсу Столтенбергу. При этом Анкара заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции из-за связи финнов с представителями запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. По словам президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, государство желает, чтобы эти страны поддержали контртеррористические операции, которые будут проводиться членами НАТО.

29 мая Эрдоган указал на то, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО не способствует урегулированию ситуации на Украине и в Донбассе, добавив, что Москва не поддержала вступления в альянс ни одной скандинавской страны.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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