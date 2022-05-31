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На двух заводах «Боржоми» в Грузии начались забастовки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Порядка 800 сотрудников компании «Боржоми» объявили на двух заводах в Грузии бессрочную забастовку с требованием улучшения условий труда и повышения зарплаты. Об этом 31 мая сообщает местный телеканал Formula.

Отмечается, что бастуют все работники обоих предприятий, то есть около 800 человек.

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Накануне «Объединение профсоюзов Грузии» предупреждало о начале забастовки. Среди требований — возвращение на прежние рабочие места 50 незаконно, по их мнению, уволенных коллег, возвращение к прежним условиям труда, начисление зарплаты и ее увеличение на 25%. Кроме того, протестующие добиваются исключения шантажа, угроз и принуждения путем увольнения и привлечения к ответственности людей, а также заключения коллективного договора.

Ранее, 29 апреля, сообщалось, что компания IDS Borjomi Georgia, которая выпускает минеральную воду «Боржоми», приостанавливает производство из-за санкций против России. Отмечалось, что IDS Borjomi находится в сложной ситуации с момента начала операции РФ в Донбассе.

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