Жители Херсона во вторник, 31 мая, приобретают SIM-карты с российскими номерами, несмотря на огромные очереди. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

«Огромная очередь стоит за SIM-картами. Со вчерашнего дня любая украинская SIM-карта не работает: ни Vodafon, ни Life. Поэтому люди стоят в очереди. Ажиотаж очень большой», — сообщил Китрарь.

Сотрудники, которые продают SIM-карты, заявили, что точное количество людей, которые сегодня их приобрели, сложно посчитать.

30 мая стало известно, что в Херсонской области более 500 тыс. абонентов остались без сотовой связи в результате обстрелов со стороны украинских войск. Военно-гражданская администрация области обратилась к российским властям за помощью в восстановлении коммуникаций в регионе.

На следующий день на российскую мобильную связь и интернет перешли и Херсонская и Запорожская области. Более 12 тыс. российских SIM-карт было выдано в Мелитополе Запорожской области 30 мая.

Херсонская и часть Запорожской области перешли под контроль Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил российский лидер Владимир Путин. Спецоперации предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ЛНР и ДНР к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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