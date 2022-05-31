Спасательный пост и кабинки для переодевания появятся на пляже Пскова

В Пскове продолжается подготовка городского пляжа, расположенного у Мирожского монастыря, к купальному сезону. Об этом глава администрации Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, рабочие уже рекультивировали песок, убрали мусор и скосили траву. Дно акватории пляжа обследовали водолазы.

«Сейчас на пляже устанавливают кабинки для переодевания. Всего их будет три. Также здесь будут организованы биотуалеты, контейнеры для мусора, урны, два парковых дивана и спасательный пост», — цитирует Елкина Псковское агентство информации.

По данным агентства, завершить работы должны к 1 июня. Сейчас температура воздуха в Пскове достигает всего +14 градусов, однако в первый день лета синоптики прогнозируют повышение до +20 градусов.