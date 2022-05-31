Дело возбудили после гибели ребенка в озере под Омском

В Омской области в озере утонул ребенок. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Подробностей случившегося пока нет, ИА «Город55» со ссылкой на СУ СКР по региону сообщает, что это произошло на озере Оша в Колосовском районе. 13-летний мальчик утонул во время купания.

Во время расследования специалисты должны дать оценку действиям органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, а также действиям родителей погибшего ребенка.

ИА «ОМСКРЕГИОН» отмечает, что это уже пятый трагический случай на воде с подростками с начала сезона. Накануне во время купания в озере Луговском, которое находится недалеко от деревни Луговой Омского района, утонул 14-летний школьник, а 10-летний мальчик погиб в котловане у поселка Западного Любинского района.

Ранее под селом Азово во время купания утонул 15-летний подросток. Сегодня, 31 мая, был задержан управляющий базой отдыха «Политотдел», в аквапарке которой утонул 14-летний школьник.