Стало известно о состоянии попавших в ДТП в Турции российских туристов

Попавшие в ДТП в турецкой Анталье российские туристы серьезно не пострадали. Об этом во вторник, 31 мая, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Пострадавшие находятся в хорошем состоянии, тяжелых случаев нет» — отмечается в Telegram-канале ассоциации.

ДТП произошло в районе Чамъюва уезда Кемер ранее в этот день, когда туристы возвращались с экскурсии. Минивэн с 13 пассажирами в салоне врезался в опору линии электропередачи. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и выехал за пределы дороги.

В результате аварии пострадали 11 человек, в том числе водитель. Их доставили в больницы районов Кумлуджа и Финике, где им была оказана амбулаторная помощь.

В пресс-службе «Интуриста» рассказали, что их туристов в автобусе не было, а экскурсия проводилась одним из уличных агентств. Туроператоры «Пегас Туристик» и Tez Tour также указали на отсутствие своих клиентов среди пострадавших.