Реклама
Прямой эфир

Стало известно о состоянии попавших в ДТП в Турции российских туристов

АТОР: пострадавшие в ДТП в Турции российские туристы серьезно не пострадали
0
Фото: Dha.com.tr
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Попавшие в ДТП в турецкой Анталье российские туристы серьезно не пострадали. Об этом во вторник, 31 мая, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Безопасность — в основном на бумаге»: в чем причина ДТП с автобусами
Аварийность пассажирских перевозок выросла, несмотря на ужесточение мер безопасности

«Пострадавшие находятся в хорошем состоянии, тяжелых случаев нет» — отмечается в Telegram-канале ассоциации.

ДТП произошло в районе Чамъюва уезда Кемер ранее в этот день, когда туристы возвращались с экскурсии. Минивэн с 13 пассажирами в салоне врезался в опору линии электропередачи. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и выехал за пределы дороги.

В результате аварии пострадали 11 человек, в том числе водитель. Их доставили в больницы районов Кумлуджа и Финике, где им была оказана амбулаторная помощь.

В пресс-службе «Интуриста» рассказали, что их туристов в автобусе не было, а экскурсия проводилась одним из уличных агентств. Туроператоры «Пегас Туристик» и Tez Tour также указали на отсутствие своих клиентов среди пострадавших.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022