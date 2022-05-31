Строительство скейт-парка в Пскове завершат до конца года

В Пскове до конца 2022 года планируется завершить строительство скейт-парка на улице Поземского. Об этом первый замглавы города Ирина Иванова заявила в эфире радио Псковская Лента Новостей FM.

«Будет большой скейт-парк, парковая зона со скамейками, где можно будет погулять с детьми. По планам, подрядчики должны сдать объект в конце года. Они работают очень оперативно и в хорошем темпе», — рассказала Иванова.

Чиновница также отметила, что покрытие в парке будет деревянным. Такое решение принято в связи с травмоопасностью бетонного покрытия для начинающих скейтеров. Власти ожидают, что территория будет пользоваться популярностью.

Скейт-парк обустраивают в рамках реконструкции улицы Леона Поземского, где сейчас идут масштабные работы.