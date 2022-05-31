Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что Польша переходит к захвату земель на западе Украины

Так называемые «западные партнеры» Украины не против воспользоваться ситуацией в стране, и уже предпринимают меры по ее расчленению. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 31 мая.

По словам Патрушева, особые планы на территорию Украины сейчас есть у Польши, которая собралась присвоить себе часть территории приграничной страны.

«Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий. Ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента [Анджея] Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать», — заметил Патрушев на совещании по национальной безопасности в Приволжье.

Ранее, 22 мая, президент Польши приехал на Украину, чтобы обсудить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским возможную передачу контроля над западными областями страны. Как заявил в своем Telegram-канале экс-депутат Верховной рады Илья Кива, Дуда мечтает войти в историю, как тот, кто вернул Польше Львов.

В тот же день представитель Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря заявила о намерении Зеленского внести в раду законопроект, который позволит полякам, находящимся на территории страны, получить особый правовой статус.

Как оценил тогда же этот шаг экономист, политолог, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев в комментарии «Известиям», намерение украинского президента предоставить особый статус гражданам Польши, в первую очередь направлено на их «задабривание», чтобы дать им возможность массово вести бизнес на Украине, если они захотят в будущем это сделать.

30 мая также сообщалось, что Польша больше не поставляет Украине бесплатное топливо. Варшава перешла на коммерческие поставки нефтепродуктов, которые к тому же требуют больших логистических усилий. При этом на Украине отмечают острый дефицит топлива всех марок,

18 мая помощник президента РФ, глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Польша при первом удобном случае заберет западноукраинские земли.

5 мая Дуда сообщил, что границ между Польшей и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле». На следующий день зампред Совбеза России Дмитрий Медведев расценил заявления Дуды как свидетельство стремления Польши аннексировать территорию Западной Украины.